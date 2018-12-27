تعرف على احتمالات إيقاف محمد صلاح.. هل تعمد خداع الحكم؟ (فيديو)

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي قد يخسر هدافه المصري محمد صلاح خلال مواجهتي آرسنال ومانشستر سيتي الأسبوع المقبل للإيقاف.

وسحق ليفربول ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة من 19 مباراة ويمدد صدارته بانتصاره الثامن على التوالي.

وسقط سيتي المتصدر السابق 2-1 أمام مستضيفه ليستر سيتي ليتأخر بسبع نقاط عن ليفربول بعد الخسارة الثالثة في أربع مباريات، ويترك فريق المدرب يورغن كلوب في موقف قوي لحصد أول لقب في الدوري منذ 1990.

وكان الهدف الثاني بين الرباعية من نصيب صلاح، إذ سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 47، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن بول داميت مدافع نيوكاسل ارتكب مخالفة خفيفة ضد المهاجم المصري لا تستدعي احتساب ركلة جزاء.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن الجماهير انتقدت صلاح واتهمته بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

لكن الصحيفة ذاتها قالت إن لجنة بالاتحاد الإنجليزي ستجتمع يوم الخميس لتقرير ما اذا كان الحكم “غراهام سكوت” قد “خُدع” عندما منح ركلة الجزاء لصلاح.

وقال رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد: “ركلة جزاء خفيفة غيرت كل شيء ، والآن يجب أن أشرح سبب اهتزاز شباكنا أربع مرات”.

وإذا اتفقت اللجنة المكونة من مدرب سابق وحكم سابق ولاعب سابق بالإجماع على وجود “دليل واضح وشامل على أن اللاعب خدع عمدًا حكم المباراة” سيتم إيقاف الدولي المصري البالغ عمره 26 عامًا مباراتين ليغيب عن مواجهتي آرسنال ثم سيتي.

ومن حق ليفربول نفي أي سلوك مشين لصلاح لتجتمع لجنة جديدة قبل مواجهة آرسنال، يوم السبت، المقبل للاستماع إلى التماس ليفربول.

وقال مارك هالسي، الحكم السابق، لصحيفة “صن” إن “عمر نياسي ومانويل لانزيني تم إيقافهما مباراتين؛ بسبب خداع حكم المباراة الموسم الماضي. وسقط صلاح على الأرض بنفس السهولة التي كان عليها اللاعبان ، ويجب أن يواجه نفس العقوبة”.