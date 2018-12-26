لماذا اعتذر أوناي إيمري مدرب آرسنال لجماهير برايتون؟ (صور)

اعتذر الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال إلى جماهير برايتون بعد أن ألقى زجاجة ماء نحوهم خلال تعادل فريقه بهدف لمثله مع أصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وحول برايتون أند هوف البيون تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 مع آرسنال ليضع حدًّا لسلسلة هزائم استمرت ثلاث مباريات.

وبدا أن برايتون سيواصل النتائج المتواضعة عندما تقدم آرسنال في الدقيقة السابعة عبر بيير-إيمريك أوباميانغ (هداف المسابقة) بتسديدة رائعة ليحرز هدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم متفوقًا بهدف وحيد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

لكن آرسنال، الذي حافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات فقط في 19 مباراة بالدوري، استقبل هدفًا بعد مرور نصف ساعة.

وركل المدير الفني الإسباني الزجاجة لتحلق فوق أحد مشجعي برايتون لكن مدرب باريس سان جيرمان واشبيلية السابق اعتذر على الفور بينما غضبت جماهير برايتون التي كانت في المكان.

وعقب انتهاء المباراة ذهب إلى المدرجات واعتذر مجددًا للجماهير التي تقبلت الاعتذار بينما تحدث مع الحكم الرابع ليشرح موقفه ويعتذر عن الواقعة.

وقال عقب المباراة: “اعتذرت لجماهير برايتون لأني ركلت الزجاج بعد أداء مخيّب لنا في الدقائق الأخيرة. لم يكن الأمر صعبًا لكن الزجاجة ارتطمت بأحد المشجعين واعتذرت لهم”.

وأضاف عن المباراة “أشعر ببعض الإحباط. أعتقد ان الشوط الأول كان مفتاح المباراة. بدأنا بقوة وأحرزنا الهدف وتهيأت لنا فرصتان كما تصدوا لمحاولة أوباميانغ. لم نسمح لهم بتشكيل خطورة على مرمانا لكنهم نجحوا في التعادل. في الشوط الثاني لم نتمكن من تنفيذ خطتنا ولم نصنع فرصًا خطيرة للفوز بالمباراة”.