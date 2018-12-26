هازارد يقود تشيلسي لعبور واتفورد بصعوبة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة.