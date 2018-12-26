هازارد يقود تشيلسي لعبور واتفورد بصعوبة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد البلجيكي ايدين هازارد نجم فريق تشيلسي، فريقه لعبور مضيفه واتفورد بهدفين لهدف في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
تمكن هازارد من تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 45، وبعدها بدقيقتين أدرك واتفورد التعادل عبر الأرجنتيني روبرتو بيرييرا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
تشيلسي 1 – 1 واتفورد : هدف تشيلسي الاول هازارد .
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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/wGwPY5F2m2
— . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
تشيلسي 1 – 1 واتفورد : هدف التعادل واتفورد
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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/UVc29ztbA6
— . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
ومع حلول الدقيقة 58 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي نفذها هازارد في المرمى محرزا الهدف الثاني.
تشيلسي 2 – 1 واتفوارد : هدف تشيلسي الثاني . هازارد
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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/Mc9yc4KnMk
— . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
وفشلت جميع محاولات واتفورد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزا باللقاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة.