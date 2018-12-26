هازارد يقود تشيلسي لعبور واتفورد بصعوبة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

هازارد يقود تشيلسي لعبور واتفورد بصعوبة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد البلجيكي ايدين هازارد نجم فريق تشيلسي، فريقه لعبور مضيفه واتفورد بهدفين لهدف في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

تمكن هازارد من تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 45، وبعدها بدقيقتين أدرك واتفورد التعادل عبر الأرجنتيني روبرتو بيرييرا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 58 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي نفذها هازارد في المرمى محرزا الهدف الثاني.

وفشلت جميع محاولات واتفورد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزا باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع