مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد.. ركلة جزاء محمد صلاح تثير الجدل (صور)

نجح نادي ليفربول في توسيع فارق النقاط على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البريمييرليغ، إلى 6 نقاط، بعد أن سحق ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وارتفع رصيد الريدز إلى 51 نقطة، وواصل مسيرته نحو استعادة لقب البريمييرليغ الغائب منذ عام 1990، حيث يتفوق حاليًا على توتنهام هوتسبير، الصاعد إلى مركز الوصيف بست نقاط، في حين تقهقر مانشستر سيتي إلى المركز الثالث، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي أمام ليستر سيتي 1-2، على ملعب كينج باور ستاديوم.

ويعود الفضل في فوز ليفربول، اليوم، إلى نجومه الكرواتي لوفرين والمصري محمد صلاح والسويسري شيردان شاكيري، والبرازيلي فابينيو، الذي سجّل أول أهدافه مع الريدز.

وكانت اللقطة الأبرز في المباراة، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، هي حصول المصري الدولي محمد صلاح على ركلة جزاء، نجح في ترجمتها إلى هدف، ليرفع رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا.

ليفربول 2 – 0 نيوكاسل : محمد صلاح . كامل HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

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#ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/NwtK5gd97I — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وأثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح جدلًا واسعًا بين صفوف جماهير منافسي ليفربول، وأنصار الريدز أنفسهم.

وانهالت التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان معظمها يصبّ في عدم صحة ركلة الجزاء، وأن الاحتكاك الذي وقع بين لاعب نيوكاسل ومحمد صلاح لا يستحق احتساب الخطأ، وركلة الجزاء التي احتسبها الحكم جراهام سكوت.

وقال أحد المشجعين: “يبدو أن الكل في الدوري الإنجليزي يريدون فوز ليفربول بالبطولة.. هل يمكن احتساب ركلة جزاء من هذه اللعبة؟”.

وأضاف آخر: “يجب أن نُعيد كتابة قانون كرة القدم بعد احتساب ركلة الجزاء هذه في مباراة ليفربول ونيوكاسل”.

واتفق أحد مشجعي ليفربول مع الآراء السابقة بقوله: “أنا أحد أنصار ليفربول، ولكن هذه ليست ركلة جزاء. صلاح يستحق التعنيف على لقطة الغطس، ولكن هناك الكثير من الأمور ضدنا، ويجب ألا نلتفت إلى تلك الأمور ونمضي قدمًا”.