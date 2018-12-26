سترلينغ: هذه أسباب تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول

أشاد رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، بفريقه السابق ليفربول الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن محمد صلاح لاعب كبير حافظ على أدائه الرائع الذي قدمه الموسم الماضي.

وسجل صلاح هدفه رقم 12 في الدوري الممتاز هذا الموسم، في انتصار كبير لليفربول على نيوكاسل برباعية نظيفة في المسابقة، يوم الأربعاء.

ورحل سترلينغ عن ليفربول في 2015 بعد 95 مباراة لعبها مع النادي، لكنه تألق بقيادة بيب غوارديولا بعد انتقاله في صفقة قياسية بلغت 49 مليون جنيه إسترليني.

وفي مقابلة مع موقع “360 سبورت” قال الدولي الإنجليزي: لست مندهشًا من أداء صلاح الرائع. انتقاله إلى ليفربول كان نقطة تحول، وقدم موسمًا رائعًا العام الماضي وواصل ذلك. تكمن الصعوبة في كيفية المحافظة على الأداء وتطويره، وهو ما نجح فيه صلاح بشكل مثالي”.

وأشاد كلوب أيضًا بالمدرب الألماني يورغن كلوب الذي يتفوق فيه على سيتي بسبع نقاط، بعدما تجرع مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن استقبل هدفًا متأخرًا من ريكاردو بيريرا ليخسر 2-1 أمام ليستر سيتي، يوم الأربعاء.

ويلتقي الفريقان في مباراة قمة على ملعب الاتحاد، يوم الخميس المقبل، ويقول سترلينغ إنه يستعد لهذه المباراة من الآن.

وأضاف الدولي الإنجليزي عن ليفربول: إنه فريق رائع ويضم لاعبين مميزين، ليس فقط في الهجوم لكن في الدفاع أيضًا. سيتي سيواجه منافسة شرسة من ليفربول وتشيلسي هذا الموسم”.