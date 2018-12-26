ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا في فوز فريقه على نيوكاسل 4-0 اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من المسابقة، ليعزز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام الذي أحرز هدفًا في فوز فريقه بخماسية نظيفة دون رد أمام نظيره فريق بورنموث، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

ويتصدر القائمة النجم الغابوني أوباميانغ برصيد 13 هدفًا، بعدما أحرز هدفًا خلال مباراة آرسنال وبرايتون.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- أوباميانغ 13 هدفًا

2- محمد صلاح 12 هدفًا

3- هاري كين 12 هدفًا

4- رحيم سترلينغ 9 أهداف

وسجل كل من غلين موراي (برايتون)، وريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، وإدين هازارد (تشيلسي)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وكاليوم ويلسون (بورنموث) 8 أهداف لكل منهم.