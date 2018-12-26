أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد هيدرسفيلد ‎.. “3/1” للشياطين الحُمر (فيديو)

اكتسح فريق مانشستر يونايتد ضيفه هيدرسفيلد تاون بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”.

سجل أهداف اليونايتد كل من، نيمانيا ماتيتش، وبول بوغبا “هدفين”، في الدقائق، 28، 64، 78 من زمن اللقاء.

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 0 هيديرسفيلد تاون | هدف اول مانشستر يونايتد ماتيش HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/mSggSHCkTq — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 2 × 0 هيديرسفيلد تاون | هدف الثاني مانشستر يونايتد بوقبا د64 HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/eEjotju8aD — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 0 هيديرسفيلد تاون | هدف الثالث مانشستر يونايتد بوقبا ايضا ولا يحتفل ???????????????????????? HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/STxGwPlxIh — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 1 هيديرسفيلد تاون | هدف اول هيديرسفيلد تاون via : @if24hd_ pic.twitter.com/KtmYUFOhDq — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد “سولسكاير”، والذي تولى قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

بتلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد هيدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي