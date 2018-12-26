مانشستر سيتي يسقط أمام ليستر ومانشستر يونايتد يتخطى هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أهدى ليستر سيتي خدمة جليلة للمتصدر ليفربول، بإسقاطه حامل اللقب مانشستر سيتي 2-1 مساء الأربعاء على ملعب “كينج باور” في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح سيتي التسجيل بعدما مرر أغويرو الكرة إلى البرتغالي برناردو سيلفا الذي بدوره وضع الكرة بهدوء في الشباك رغم رقابة بن تشيلويل.

وتمكن ليستر سيتي بعد دقيقة واحدة من إحراز هدف التعادل، بعدما مرر فاردي من الناحية اليسرى قبل أن يرفع كرة أكملها ألبرايتون في المرمى.

ونجح ليستر في التقدم بالنتيجة بالدقيقة 81، عندما وصلت الكرة إلى الظهير ريكاردو بيريرا الذي سددها قوية على يمين الحارس إيديرسون سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة، هبط مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام المتصدر ليفربول، فيما ارتقى توتنهام إلى المركز الثاني برصيد 45 نقطة، إثر فوزه الساحق على بورنموث بخماسية نظيفة.

ليسترسيتي 0 – 1 مانشسترسيتي : هدف السيتي الاول . سيلفا

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/hANAMxBHJd — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

ليسترسيتي 1 – 1 مانشسترسيتي : هدف ليستر التعادل HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/Rk3YG7Pbul — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | ليستر سيتي 2 × 1 مانشستر سيتي | هدف الثاني ليستر سيتي د81 هدف رااائع ???????????????????????? HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/JQIe6aWh5e — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس السياق اكتسح فريق مانشستر يونايتد ضيفه هيدرسفيلد تاون بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

سجل أهداف اليونايتد كل من، نيمانيا ماتيتش، وبول بوغبا “هدفين” في الدقائق، 28، 64، 78 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد “سولسكاير” والذي تولي قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

مانشستريونايتد 1 – 0 هيدرسفيلد : هدف اليونايتد الاول HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/iAX47vkcP2 — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

مانشستريونايتد 2 – 0 هيدرسفيلد : هدف اليونايتد الثاني بوغبا HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/bvraUWwUSa — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 0 هيديرسفيلد تاون | هدف الثالث مانشستر يونايتد بوقبا ايضا ولا يحتفل ???????????????????????? HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/STxGwPlxIh — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨