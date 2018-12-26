محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح نيوكاسل برباعية والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح نادي ليفربول ضيفه، نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبريميرليغ، وعزَّز صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الكرواتي لوفرين الهدف الأول في الدقيقة 11، بعد عرضية من الظهير الأيسر روبيرتسون، أخرجها مدافع نيوكاسل، ثم سددها لوفرين مباشرة، وأسكنها شباك الضيوف.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وأضاف شاكيري الهدف الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يعود محمد صلاح ويصنع الهدف الرابع، الذي سجله فابينيو في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 0/4.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة.

الدوري الإنجليزي | ليفربول 3 × 0 نيوكاسل | هدف الثالث ليفربول شاكيري HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/LEjFT9Yf7J — فـــــــهـــــد هنا مرة أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨