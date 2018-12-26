موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول بنظيره نيوكاسل على ستاد آنفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وتأتي تلك الجولة تزامنًا مع “البوكسينغ داي”، وهو ما يجرى في اليوم نفسه من كل عام، حيث تعد مباريات الجولة بمثابة احتفالية.

ويدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، يعيش فريق نيوكاسل في موقف صعب منذ انطلاقة الدوري، فبعد مرور 18 جولة جمع الفريق 17 نقطة، بعد أن حقق الفوزفي أربع مباريات وتعادل فى مثلها، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليغ، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي وقت احتفالات الكريسماس للمرة الثالثة خلال آخر 11 عاما، لكنه يأمل في هذا الموسم الحفاظ على موقعه في القمة حتى النهاية، بعد أن فرط فيها في المرتين السابقتين.

يذكر أن ليفربول لم يتلق أي هزيمة في آخر 22 مباراة على ملعبه في جميع المسابقات أمام نيوكاسل، الذي يحتل حاليًا المركز الـ15 وفي جعبته 17 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها خليل البلوشي.