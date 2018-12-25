يورغن كلوب يكشف موعد رحيله عن تدريب نادي ليفربول

يؤمن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن هناك من سيطالب برحيله عن فريقه متصدر الدوري الإنجليزي، حال عدم تحقيقه ألقابًا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أتمنى أن أطور اللاعبين بشكل أكبر، لقد تطور لاعبو ليفربول بشكل مبهر، هناك أشياء اكتسبناها جميعًا، فاللاعبون باتوا أكبر في العمر، لقد بتنا أكثر خبرة، وهذا يساعدنا في الموسم الحالي، يجب أن تكون ذكيًا للاستفادة من الخبرات”.

ويقود كلوب ليفربول لتصدر الدوري بعد 18 جولة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، لكن يبقى ليفربول بلا ألقاب منذ تولي كلوب تدريب الفريق في 2015، رغم التأهل لثلاثة نهائيات: دوري أبطال أوروبا في 2018، والدوري الأوروبي ونهائي كأس الرابطة في 2016.

وعن إمكانية تجديد عقده لما بعد 2022، أجاب: “لا أريد التفكير في المدى البعيد، لو قلت إني أريد ذلك الآن، سيقول الناس، نعم كل شيء في ليفربول على ما يرام، ولكن تبقى حقيقة أن كلوب لم يفز بأي لقب”.

وأردف: “عدم فوزي بأي لقب إلى الآن هو جزء من الحقيقة، وبالتالي لا مجال للتفكير في 2022 وما بعدها، لا يزال هناك طريق طويل، سيقول الناس إن هذا أفضل وقت لرحيلي في الصيف لو حققنا لقبًا؛ لأن ليفربول لن يفوز بعدها بألقاب أخرى، ولو لم نحقق ألقابًا سيقولون يجب أن أرحل لأني لم أحقق ألقابًا”.

وتابع: “نحن جميعًا نستمتع بوقتنا هنا، وأقصد بالجميع ملاك النادي واللاعبين والمشجعين وجميع المحيطين بالفريق، ويمكننا أن نحاول ونحاول، ولكن إذا كان أحد في هذه المجموعة غير سعيد، يجب ألا نضغط عليه”.

وأتم: “أتمنى أن يستمر تطور ليفربول في 2019، وإذا كنا أذكياء في استغلال خبراتنا، يجب أن أتوقع مباريات أخرى مميزة مثلما فعلنا في العام الماضي”.