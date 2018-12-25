مانشستر يونايتد يختار بين 8 أسماء لإنقاذ خط دفاعه.. تعرف عليهم

ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنَّ تعزيز دفاع مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية يبقى أولوية للفريق، رغم رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه وكان يرغب في تعزيز خط دفاعه.

وحسب الصحيفة فالمدرب المؤقت النرويجي أولي جونار سولسكاير يملك عدة خيارات في السوق المقبلة بعضها لاعبون بتجربة كبيرة بمبالغ مالية كبيرة، وبعضها الآخر لاعبون شباب، وعليه الاختيار بين تعزيز الدفاع حاليًّا أو الاستثمار في المستقبل.

وأكدت الصحيفة في تحليل للأسماء المقترحة أن إدارة الفريق تحتاج تقديم عرض مالي قوي لإغراء الفرق الأصلية للاعبين للتخلي عنهم.

وتضم قائمة المرشحين حسب الصحيفة عدة أسماء في قلب الدفاع أبرزها السنغالي كاليدو كوليبالي الذي رغم كونه مدد عقده مع نابولي، لكنَّ مبلغًا يفوق 100 مليون يورو قد يدفع فريقه لبيعه.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا مع المبلغ المقترح من فرقهم كلًّا من:

الصربي نيكولا ميلنكوفيتش ( 21 سنة ) مدافع فيورنتينا ويبلغ ثمنه 45 مليون جنيه إسترليني.

التركي أوزان كاباك ( 18 سنة ) غلطة سراي التركي وتبلغ قيمته حوالي 10 ملايين يورو.

البرازيلي إيدير ميليتو ( 20 سنة ) بورتو البرتغالي وقيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

البلجيكي الديرفيريلد ( 29 سنة ) توتنهام وقيمته 45 مليون جنيه إسترليني.

السلوفاكي ميلان سكرينيار ( 23 سنة ) إنتر ميلان وقيمته حوالي 100 مليون يورو.

الفرنسي عيسى ديوب ( 21 سنة ) ويستهام وقيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

الإيطالي أليسيو رومانيولي ( 23 سنة ) ميلان وقيمته تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني.

الفرنسي جان كلود توديبو ( 18 سنة ) تولوز وقيمته 20 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يوقع أي عقد احترافي وبإمكانه الرحيل مجانًا وتنتظره فرق كبيرة كليفربول.