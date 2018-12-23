بعد مباراة إيفرتون ضد توتنهام.. ماوريسيو بوكيتينو يكشف موعدة عودة السبيرز للبطولات

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، موعد عودة فريقه للبطولات التي غابت عنه مدة طويلة.

وتغلب توتنهام 6/2 على إيفرتون، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضع ضغطًا على ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الثاني.

ويملك توتنهام 42 نقطة في المركز الثالث، مقابل 48 نقطة لليفربول، و44 نقطة لمانشستر سيتي.

وعقب المباراة قال ماوريسيو بوكيتينو:”توتنهام سيكون جاهزًا للقتال من أجل الحصول على جوائز كبرى بمجرد اكتمال الاستاد الجديد، ملعب التدريب على مستوى عالمي وسيكون مطابقًا لأرض الملعب”.

ويتولى بوكيتينو تدريب توتنهام منذ العالم 2014، لكنه لم يحرز أي لقب رغم أنه كان منافسًا قويًا منذ تعيينه.

وأضاف بوكيتينو لشبكة “سكاي سبورتس” “سيكون لدينا واحدًا من أفضل المرافق في العالم، ملعب التدريب مع الملعب الجديد”.

“على جانب كرة القدم، كل ما نقوم ببنائه هنا سيكون على المستوى نفسه. عندما تضيفها معًا سيكون الوقت مناسبًا للفوز بالألقاب وتقديم ما يتوقعه الناس”.

“ما زلنا لم نحرز أي لقب، لكنني أعتقد أننا فزنا بأكثر من ذلك، لأنه بعد 4 سنوات ونصف من العمل معًا، فإن الحصول على عقد لمدة 4 سنوات ونصف أخرى يعد إنجازًا هائلًا في المناخ الحالي”.

ولم يحرز توتنهام أي لقب منذ أن فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية العام 2008، لكنه لا يزال في حالة ينافس على الفوز بـ 4 ألقاب في الموسم الحالي. ويبدو أن أفضل فرصة للنجاح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يلعب في دور نصف النهائي ضد تشيلسي بعد فوزه على آرسنال.