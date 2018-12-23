ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي هاري كين في مباراة إيفرتون ضد توتنهام (صورة)

سجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين في فوز ناديه توتنهام الكبير بنتيجة 6/2 على مضيفه إيفرتون، في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لهاري كين في الدقيقة 42، وأضاف الثاني له في الدقيقة 74، في حين سجل هيونغ مين سون هدفين في الدقيقتين 27 و61، وكريستيان أريكسين في الدقيقة 48، وديلي آلي في الدقيقة 35، بينما سجل لإيفرتون ثيو والكوت في الدقيقة 27، وجيلفي سيغوردسون في الدقيقة 51.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف الموسم الحالي إلى 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها 3 ركلات جزاء، ويحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين، مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، علمًا أن المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال برصيد 12 هدفًا.

وفي المركز الثالث يأتي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي وفي رصيده 9 أهداف.

وسجل كل من غلين موراي (برايتون)، وريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، وإدين هازارد (تشيلسي)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وكاليوم ويلسون (بورنموث) 8 أهداف لكل منهم.