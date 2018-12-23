رئيس ليل الفرنسي يصدم آرسنال بالثمن المطلوب للتعاقد مع نيكولاس بيبي

كشف رئيس نادي ليل الفرنسي ثمن مهاجمه الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي يريد نادي آرسنال الإنجليزي، التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لويس كامبوس في تصريحات أبرزتها صحيفة “صن” البريطانية اليوم الأحد، إن ثمن بيبي لن يقل عن 72 مليون جنيه إسترليني.

وسخر كامبوس من التقارير التي أشارت إلى أن نادي ليل يمكن أن يوافق على بيع بيبي، 22 عامًا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وردًا على سؤال حول ثمن بيبي، قال كامبوس: “لن نقبل أقل من 80 مليون يورو، ما يعادل 72 مليون إسترليني، ولكن أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب، عليه أيضًا أن يقنعه بذلك”.

وكان آرسنال قد رصد 34 مليون جنيه إسترليني لضم بيبي، ولكن تصريحات رئيس نادي ليل، يبدو أنها ستجعل الصفقة بعيدة المنال.

وأحرز بيبي 12 هدفًا في الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد فقط عن الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى أن آرسنال سيواجه منافسة في صفقة الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي، خاصة من أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، الذي وضع بيبي أحد البدائل المتاحة لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز في برشلونة.

ويرغب الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال في دعم خط هجوم الغانرز بلاعب جديد، بعد إصابة داني ويلبيك، علمًا بأن الفريق يملك مهاجمَينِ حاليًا، هما الفرنسي لاكازيت، والغابوني أوباميانغ هداف البريمييرليغ.