بعد ريال مدريد.. نادي برشلونة يخطط لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” فإن برشلونة سينافس كلًا من ريال مدريد وميلان، على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الصيف المقبل.

وتردد أن راشفورد يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق قبل أن ينفصل الطرفان قبل أيام.

وأضافت الصحيفة أنه رغم اهتمام كل من ريال مدريد وميلان، إلا أن عرض برشلونة يُغري راشفورد الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وسجل راشفورد 5 أهداف وصنع 5 في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، علمًا أنه سجل 37 هدفًا وصنع 22 في 144 مباراة مع الفريق منذ أول مشاركة له.