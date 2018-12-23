تقارير تكشف عن علاقة تربط جوزيه مورينيو بامرأة تصغره بـ14 عامًا

كشفت تقارير صحافية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على علاقة “صداقة سرية” مع امرأة شقراء أصغر منه بـ14 عامًا.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، اليوم الأحد، أن مورينيو، والذي يبلغ من العمر 55 عامًا، كان يقضي “عطلات غريبة” في جميع أنحاء العالم مع برو كارتر روبنسون ذات الـ41 عامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى إن كارتر روبنسون تمتلك منزلًا بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني في لندن وتعمل لدى شركة IBM.

والتقت مورينيو عندما كان مديرًا فنيًّا لفريق ريال مدريد وواصلت الاتصال به خلال فترة وجوده في مانشستر.

وبحسب ما أوضحته الصحيفة، فإن مورينيو قال: “أنا لا أعرف ما الذي تتحدث عنه”، عندما تمت مواجهته بهذه المزاعم.

وكان المدير الفني البرتغالي تزوج من زوجته ماتيلدا منذ ما يقرب 30 عامًا، على الرغم من أنه كان يقيم في أحد الفنادق عندما كان مديرًا للفريق الإنجليزي.

مكثت ماتيلدا وطفلاها في منزل العائلة في بلغرافيا بلندن خلال عامين ونصف العام، وهي فترة عمل زوجها بنادي مانشستر يونايتد.

وغادر مورينيو النادي، يوم الثلاثاء، بعد بداية مخيبة للآمال لهذا الموسم في أولد ترافورد.

وكان جوزيه انضم إلى النادي في العام 2016 بعد تركه لنادي تشيلسي، حيث فاز بثلاثة ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمين، ولكن تمت إقالته بعد بداية كارثية لموسم 2015/2016.

وبعيدًا عن إنجلترا، كان مورينيو مدربًا لنادي ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، حيث قيل إنه تعرف على كارتر روبنسون.