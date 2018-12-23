كيف ساعد واين روني المدرب سولشاير في بث روح جديدة في مانشستر يونايتد؟

اعترف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أنه تلقى بعض الكلمات من أحد أبرز نجوم النادي السابقين وساعدته على بث روح جديدة في الفريق مع احتفال المدرب المؤقت بالانتصار 5-1 على كارديف سيتي، يوم السبت.

وأكد المهاجم النرويجي السابق البالغ عمره 45 عامًا، أن كلمات واين روني منحته دفعة مهمة قبل اللعب في ضيافة كارديف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضحك سولشاير، قائلًا: “وصلت مساء يوم الأربعاء ولم يكن أمامي سوى الخميس والجمعة مع اللاعبين. واين روني أرسل لي رسالة وأعطاني بعض النصائح – لذا فإن الفضل يعود إليه”.

وأضاف: “لقد قال لي دعهم يلعبون كرة قدم وأن يستمتعوا بأنفسهم وأن يلعبوا مثل مانشستر يونايتد”.

ونجح سولشاير بالفعل في إخراج أفضل ما لدى الكثير من اللاعبين، الذين عانوا كثيرًا تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، وسجل الفريق خمسة أهداف في مباراة بالدوري لأول مرة منذ آخر مباراة لأليكس فيرغسون في منصب المدرب عام 2013.

ورغم تواضع مستوى كارديف احتفل لاعبو يونايتد السابقون ومنهم روني بالروح الجديدة، وقال روني في محطة (بي.تي سبورت): “هذا يوم رائع للنادي”.

وأضاف الهداف التاريخي للنادي: “مانشستر يونايتد جزء كبير من مسيرتي، ولم يكن من الجيد أبدًا متابعة ما كان يحدث قبل ذلك. بمجرد أن تولى أولي المسؤولية أعتقد أني أرسلت له رسالة لتهنئته”.

ويعتقد اللاعبون أيضًا أن يونايتد لعب بثقة كبيرة وحماس واضح.

وقال جيسي لينغارد، الذي سجل هدفين في الشوط الثاني: “لعب الفريق بحماس واستمتاع. عندما يملك المرء الثقة؛ فإنه يضع نفسه في مواقف لتسجيل الأهداف وهذا ما فعلناه”.

وجاءت باقي أهداف يونايتد بواسطة ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وأنطوني مارسيال.

وأشاد راشفورد، الذي سجل الهدف الأول من ركلة حرة بعد ثلاث دقائق، ببصمة المدرب سولشاير السريعة وقال: “إنه يطلب منّا أن نتحلى بالإيجابية عند الاستحواذ على الكرة والوجود دائمًا في الأماكن الفارغة. هذه مجرد البداية. سيتطور مستوانا وسنظهر بشكل أفضل”.