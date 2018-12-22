مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول تحت قيادة سولشاير بإسقاط كارديف

حقق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، فوزًا كاسحًا على مضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنجليزي.

وتمكن يونايتد من تحقيق الفوز الأول له تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الذي تولى المهمة بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة.

بادر يونايتد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق ماركوس راشفورد، وأضاف الإسباني أندير هيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ومع حلول الدقيقة 38 قلّص كارديف سيتي النتيجة عن طريق الإسباني فيكتور كاماراسا من ضربة جزاء، ليخرج مانشستر يونايتد متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه كارديف سيتي عن التعادل، أحرز مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف أخرى عبر الفرنسي أنتوني مارسيال وجيسي لينغارد (هدفين) الأول له من ضربة جزاء في الدقائق 41 و57 و90.