هزيمة مفاجئة لتشيلسي من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق تشيلسي، اليوم السبت، لهزيمة من ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 25 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 51 لينجح جيمي فاردي في إحراز الهدف لليستر سيتي.

وفشلت بعدها جميع محاولات تشيلسي في إدراك التعادل، ليخرج ليستر سيتي فائزًا باللقاء.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز واتفورد على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها، تغلب بورنموث على برايتون، وساوثهامبتون على هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد سلبيًا مع فولهام.