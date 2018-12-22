آرسنال يحقق فوزًا ثمينًا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي (3-1)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوباميانغ ثنائية لآرسنال في الدقيقتين 14 و48، كما سجل أليكس إيوبي الهدف الثالث في الدقيقة 91، بينما أحرز آشلي بارنس هدف بيرنلي في الدقيقة 63.

وواصل المدفعجية احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب البريمييرليغ بعد وصولهم للنقطة 37، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر.

نجح آرسنال صاحب الأرض والجمهور في إنهاء الشوط الأول لصالحه، متقدمًا بهدف نظيف سجله الغابوني بيير أوباميانغ في الدقيقة 14.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيرنلي عن التعادل، أضاف أوباميانغ الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48.

وتمكن بيرنلي في الدقيقة 63 من تقليص النتيجة عن طريق آشلي بارنس، قبل أن يسجل النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثالث في الدقيقة 91.