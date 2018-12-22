ديفيد بيكهام ينوي ضم مسعود أوزيل إلى إنتر ميامي الأمريكي

كشفت صحيفة “بيلد” وجهة جديدة محتملة للألماني مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار، في تقرير نشرته اليوم السبت: إن ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أجرى اتصالات بالألماني الدولي أوزيل، كي ينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان الإنجليزي الدولي السابق ديفيد بيكهام قد حصل على حقوق امتلاك النادي الأمريكي، في يناير 2018.

وتوترت العلاقات بين أوزيل ومدربه الإسباني في نادي آرسنال أوناي إيمري، وسط تقارير تشير إلى رحيل أوزيل عن النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، أو بنهاية الموسم، رغم أن إيمري قال إنه تحدث مع أوزيل ومع انتظامه في الموسم، وإنه أبلغه بما نحتاجه منه، وهو ملتزم بمساعدتنا من خلال شخصيته ومهارته عندما يشارك ولو لدقائق في المباراة.

وقال إيمري إن أوزيل لا يشارك في المباريات لأسباب فنية، وأكد أن قرار دخول قائمة الفريق يرجع لرأيه الفني فقط، دون النظر إلى ما يتقاضاه اللاعب من أموال، في إشارة إلى الراتب الأسبوعي الضخم الذي يحصل عليه أوزيل.

ويحصل أوزيل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، دون أن يقدّم المستوى المنتظر منه مع الغانرز.

وربطت تقارير صحافية بين أوزيل ونادي إنتر ميلان الإيطالي.