بينهم ليفاندوفسكي.. تشيلسي يفاضل بين 3 مهاجمين مميزين في سوق الانتقالات الشتوية

قالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في دعم خط هجوم الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن الإيطالي ماوريسيو ساري يرغب في ضم مهاجم مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت بقولها: إن إدارة تشيلسي وضعت 3 أسماء على قائمة المهاجمين المرغوب في ضمهم، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب ميلان الإيطالي، المعار من نادي يوفنتوس.

وأشارت إلى أن صفقة ليفاندوفسكي يمكن أن تكلف البلوز 100 مليون جنيه إسترليني، في حين سيكون مقابل التعاقد مع فاردي أقل كثيرًا، حيث يبلغ سعره 20 مليون إسترليني.

ومن المتوقع أن تقتصر القائمة على فاردي وهيغواين فقط، في ظل صعوبة التعاقد مع ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ لأن العملاق البافاري سيخوض دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في فبراير المقبل.

ويعاني البلوز من تراجع مستوى الإسباني ألفارو موراتا، والفرنسي أوليفيه جيرو.

ويتصدر البلجيكي إدين هازارد قائمة هدافي تشيلسي في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، برصيد 8 أهداف، يليه الإسباني بيدرو بـ6 أهداف، في حين أحرز موراتا 5 أهداف فقط، مقابل هدف واحد سجله جيرو.