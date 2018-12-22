هل يقود مورينيو فريق وولفرهامبتون؟

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من تدريب مانشستر يونايتد قد يتسلم مهمة في فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي يملكه مستثمرون صينيون، ويشغل الوكيل البرتغالي الشهير خورخي مينديز مهمة مستشارهم المقرب.ِ

واستقدم خورخي مينديز، للفريق الملقب بالذئاب، المدرب البرتغالي نونو سانتو ولاعبين برتغاليين أبرزهم الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو، ويحاول مساعدة الفريق ليصبح أحد الفرق القوية في إنجلترا.

ويعتبر خورخي مينديز وكيل أعمال المدرب البرتغالي الذي يبقى مرشحًا للجلوس في دكة بدلاء وولفرهامبتون في منصب المدير الفني أو المدير الرياضي.

ويأمل ملاك وولفرهامبتون في جعل الفريق يكبر في إنجلترا، حيث وضعوا خططًا تهم إنشاء أكاديميات رياضية وجلب أسماء عالمية للعب وتدريب الفريق.

وحسب صحيفة “ذا صن”، فحظوظ مورينيو في تدريب أحد الفرق الأوروبية الكبرى تبقى ضعيفة، خصوصًا فريقي ريال مدريد وإنتر ميلان واللذين دربهما سابقًا، وتبقى حظوظه منحصرة في تدريب منتخب بلاده أو أحد الفرق الصينية أو الأمريكية، وهي حلول أقل من طموحاته باستثناء منتخب بلاده الذي يفكر في تدريبه بعد نهاية مشواره مع الأندية.