علاقة ماوريسيو بوكيتينو ورئيس توتنهام لن تمنع المدرب الأرجنتيني من الرحيل

ذكرت صحيفة “دايلي ميل” أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيقرر مصيره في الصيف المقبل، رغم نفيه مؤخرًا كل الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن توتنهام، مؤكدًا أنه يركز في عمله وتحقيق نتائج جيدة لفريقه.

وأكدت الصحيفة أن العلاقة الجيدة بين دانييل ليفي رئيس توتنهام والمدرب الأرجنتيني لن تمنعه من الرحيل في الصيف المقبل، لكن ذلك سيكون عبر حوار صعب بينهما في ظل رغبة الرئيس في استمرار مدربه.

ويطالب ليفي بـ40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوكيتينو، وطالب الأندية الراغبة في إنهاء عقده بدفع المبلغ والتفاوض مع إدارة السبيرز.

وبوكيتيو مطلب رئيس لناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد، واللذين يرغبان في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لقيادة مشروعهما الجديد.

وذكر مصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني لصحيفة “دايلي ميل” أنه سيرحل عن توتنهام في حال اقتنع أن مصيره ومستقبله في مكان آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

ولم يتوج توتنهام تحت قيادة بوكيتينو بأي لقب؛ لكنه قاده للعب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وبلغ ثمن النهائي الموسم الماضي إذ خرج على يد يوفنتوس، وهذا الموسم يواجه بروسيا دورتموند.