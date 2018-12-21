محمد صلاح يقود نادي ليفربول للفوز على وولفرهامبتون والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أسقط نادي ليفربول منافسه وولفرهامبتون في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب مولينيو.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 18، مستغلًا كرة من البرازيلي فابينيو.

وانتهى الشوط الأول بفوز ليفربول 1/0.

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني، مستغلًا كرة من محمد صلاح.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، علمًا أن الفريق لم يخسر أي مباراة في المساقة حتى الآن، وحقق الفوز 15 مرة، مقابل 3 تعادلات.

في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع، وتلقى الخسارة السادسة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 17 يناير المقبل في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.