أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون.. محمد صلاح وفان ديك يتقدمان للريدز (فيديو)

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع وولفرهامبتون في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن هجمة منظمة، سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد تبادل الكرة بين ساديو ماني وفابينيو.

وأضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 68، مستغلًا كرة من محمد صلاح.

ويتصدّر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة، في حين يملك وولفرهامبتون 25 نقطة في المركز السابع.

وفاز ليفربول على وولفرهامبتون في آخر 3 مباريات من الدوري الإنجليزي، لكن الريدز خسر 1/2 في يناير الماضي في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم 17 يناير المقبل في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.