ماوريسيو ساري: الدوري الإنجليزي سيفتقد جوزيه مورينيو

‭ ‬قال ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي إن الدوري الإنجليزي الممتاز، سيفتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الذي أُقيل من منصبه متمنيًا أن يعود نظيره البرتغالي إلى التدريب في إنجلترا قريبًا.

وقرر مانشستر يونايتد إقالة مورينيو يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسوأ انطلاقة في الدوري منذ 28 عامًا، وعيّن أولي جونار سولشيار مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري غدًا السبت قال ساري عن وجود شعور بافتقاد مدرب تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان السابق: “أعتقد ذلك، فاز مورينيو بكل شيء وفي كل مكان وأنا أحبه كثيرًا كمدرب وإنسان”.

وقال مورينيو بعد يوم من رحيله إن مانشستر يونايتد سيحظى بمستقبل دونه، وكذلك يملك المدرب مستقبلًا بعيدًا عن النادي، وأيّد ساري عودة المدرب البالغ من العمر 55 عامًا إلى المنافسات.

وأضاف المدرب الإيطالي “أعتقد أنه على صواب؛ لأن مانشستر يونايتد يملك مستقبلًا دون مورينيو، كما كان يحظى المدرب بمستقبل رائع بعيدًا عن مانشستر يونايتد، أتمنى رؤيته في مقاعد المدربين في أقرب وقت ممكن.. ربما في إنجلترا”.

وعن إمكانية نجاح سولشيار في المهمة الصعبة قال ساري: “أتذكره عندما كان لاعبًا. كان لاعبًا جيدًا، لكنني لا أعرفه كمدرب وبالطبع ستكون المهمة صعبة”.

وخاض ساري، مدرب نابولي السابق، انطلاقة رائعة في أول مواسمه مع تشيلسي، رغم بعض العثرات في الطريق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، لكن ساري استبعده من السباق نحو اللقب، تاركًا الصراع بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وأوضح ساري “لم أعتبر تشيلسي مرشحًا للقب، وقلت دائمًا إن المنافسة بين فريقين أمامنا في الوقت الحالي”.