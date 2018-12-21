وولفرهامبتون ضد ليفربول.. ماذا ينتظر رفاق محمد صلاح في موقعة تعزيز صدارة البريميرليغ؟

يخوض فريق ليفربول اختبارًا جديدًا خارج الديار، حين يحل ضيفًا مساء الجمعة، على نظيره وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما يصطدم بطموح وولفرهامبتون وقوته وسط أرضه وجماهيره.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول وولفرهامبتون فإلى السطور القادمة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 23:00 مساء اليوم الجمعة على ملعب “مولينيو” معقل وولفرهامبتون.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة، وحصد الفريق 7 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم وسجل 19 هدفًا، واستقبل مثلها، ويعد المكسيكي راؤول خيمينيز هداف الفريق برصيد 5 أهداف، ويقوده المدير الفني نونو سانتو.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليغ بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، وحصد الريدز 45 نقطة من 14 انتصارًا و3 تعادلات دون هزيمة، وتسجيل 37 هدفًا واستقبال 7 أهداف، والمصري محمد صلاح هداف الفريق برصيد 10 أهداف.

ماذا ينتظر رفاق صلاح؟

يسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته بعد أن تخطى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ثم عبور عقبة مانشستر يونايتد في الدوري.

ويأمل ليفربول تحقيق فوز مهم خارج الأرض على حساب وولفرهامبتون، ويعاني الفريق غياب ترينت أرنولد الظهير الأيمن وجوزيف غوميز وأليكس تشامبرلين وجويل ماتيب، وهو ما يجعل الريدز أمام أزمة دفاعية.

ويعتمد كلوب على الرباعي فان ديك وديان لوفرين وجيمس ميلنر كظهير أيمن، وأندري روبرتسون الظهير الأيسر أمام الحارس المتألق البرازيلي أليسون باكير.

وفي خط الوسط يلعب ثنائي الارتكاز جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم، وأمامهما شيردان شاكيري، وفي الهجوم مثلث الرعب روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح.

أوراق وولفرهامبتون

يعتمد وولفرهامبتون على طريقة 3-4-1-2 ، ويلعب نونو سانتو بالحارس روي باتريسيو، وأمامه الثلاثي كونور كودي وويلي بولي وريان بينيت في خط الدفاع.

ويراهن أصحاب الأرض على قدرة رباعي الوسط على غلق المساحات في وجود ثنائي الارتكاز روبن نيفيز وجواو موتينهو، وأمامهما صانع الألعاب مورجان جيبس وايت وعلى الأطراف جوني كاسترو ومات دوهيرتي.

وفي الهجوم يقود الفريق هيلدز كوستا والهداف راؤول خيمينيز من أجل هز شباك الريدز.