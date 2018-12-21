القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة الأسبوع الثامن عشر بالدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، حيث يستضيف فريق ولفرهامبتون منافسه ليفربول على ملعب مولينو.

ويرغب ولفرهامبتون في تحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، بينما يسعى الليفر لمواصلة سلسلة فوزه.

ويدخل ليفربول المباراة منتعشًا بالفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، جعلته يتربع على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة خلف الشياطين الحُمر أصحاب المركز السادس، بعد أن خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط.

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

من المقرر أن تذاع مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول عبر شاشة قناة (bein sports HD2).