ريال مدريد لا يفكر في إعادة جوزيه مورينيو

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تفكر في إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق بعد إقالته من مانشستر يونايتد لا على المدى القصير أو الطويل، رغم أنه ما زال يحتفظ بعلاقات جيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس الفريق وخوصي أنخل سانشيز مدير الفريق.

وتبادل مورينيو دائمًا رسائل مع أصدقائه في مدريد، وكان قد تمنى لهم حظًا سعيدًا بعد فوزه رفقة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وتمنى لقاءهم في كأس السوبر الأوروبي وتحقق ذلك فعلًا بعد فوز ريال مدريد على يوفنتوس 4-1 والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخسر مورينيو لقب السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

وحسب الصحيفة فتجربة مورينيو السابقة في ريال مدريد لا تشجع على عودته بعدما أحدث انشقاقًا قويًا في غرف الملابس، وهو ما دفع الإدارة لإقالته رغم علاقتها الجيدة معه، لكونها تفضل مدربًا يستطيع توحيد اللاعبين، ورفضت حتى التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي لنفس السبب.

كما يقف فشل مورينيو، رفقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في ضمان وحدة غرفة الملابس، عائقًا أمامه للعودة.

ويفضل ريال مدريد منح الأرجنتيني سانتياغو سولاري الفرصة على المدى القصير لغاية نهاية الموسم؛ لإثبات جدارته في قيادة الفريق، وتضع عدة احتمالات في الصيف القادم للتعاقد مع مدرب جديد، أو الإبقاء على سولاري في حال تحقيقه لألقاب.