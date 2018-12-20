رغم ابتعاده عن التشكيل.. أوزيل المستفيد الوحيد من البقاء في آرسنال

سيحصل الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل على مبلغ مذهل في حال انفصاله عن آرسنال قبل نهاية عقده، يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني، في ظل خروجه من خطط مدربه الإسباني أوناي إيمري.

ووقّع صانع اللعب الألماني، البالغ عمره 30 عامًا، عقدًا يحصل بموجبه على 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، ويستمر حتى 2021.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن لاعب وسط ريال مدريد السابق سيحصل على مبلغ مذهل خلال عامين ونصف العام، رغم خروجه من خطط إيمري.

ويسعى آرسنال للتخلص من صانع لعبه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن أوزيل نفسه رفض العرض وفضل البقاء في النادي اللندني على الانتقال إلى إنتر ميلان الذي قدم العرض.

وغاب أوزيل عن أربع مباريات متتالية بالدوري الممتاز، قبل أن يشارك في الدقائق العشرين الأخيرة خلال مباراة ساوثامبتون يوم الأحد الماضي.

لكن إيمري أبعده تمامًا عن التشكيلة التي خسرت بهدفين نظيفين أمام توتنهام هوتسبير في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية “لأسباب فنية”.

وإذا لم يكن لدى أوزيل مستقبل في ملعب الإمارات، فإن النادي سيكون حريصًا على التخلص من لاعب الوسط الألماني في ظل ارتفاع قيمة راتبه الأسبوعي.

ويحصل أوزيل على 18.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا أو ما يعادل 50 ألف جنيه إسترليني يوميًا قبل خصم الضرائب، ما يعني حصوله على 2083 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة و 34.72 جنيه إسترليني كل دقيقة.

وكانت مباراة توتنهام الأولى خلال ستة مواسم التي يغيب فيها أوزيل عن تشكيلة آرسنال رغم جاهزيته للمشاركة.

ورغم أن أوزيل لم يشارك في أي مباراة في كأس الرابطة هذا الموسم، إلا أنها لم تكن مباراة عادية بل ديربي شمال لندن أمام توتنهام.

وأوضح أن الأمر برمته حينما دفع المدير الفني الإسباني بآرون رامسي في مكان أوزيل ولعب بطريقة 4-2-3-1 التي تناسب طريقة لعب نجم ريال مدريد السابق، لكنه فضل الدولي الويلزي عليه.

منذ التعادل 1-1 ضد وولفز في 11 نوفمبر، قبل 39 يومًا، لعب أوزيل 103 دقائق فقط من كرة القدم وحصل على 1،950،000 جنيه إسترليني.