ديميتار برباتوف يحدد شرطًا لبقاء جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد

قال البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن النادي يجب أن يعين أولي جونار سولشاير مدربًا دائمًا إذا نجح في إنهاء الموسم ضمن الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى النرويجي سولشاير، الذي لعب كمهاجم في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 11 عامًا في الفترة من 1996 إلى 2007 وأحرز 126 هدفًا، تدريب الفريق أمس الأربعاء بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعانى مانشستر يونايتد، الحائز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة، من أسوأ بداية له منذ 28 عامًا وتراجع للمركز السادس متأخرًا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر و11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال برباتوف، الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد لـ 4 سنوات اعتبارًا من 2008 لموقع شركة “بيتفير”: “بالنسبة لمانشستر يونايتد سيكون إنهاء الموسم ضمن الفرق الأربعة الأولى تحت قيادة سولشاير مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”.

“إذا نجح في تحقيق ذلك سيتولى بكل تأكيد تدريب الفريق بعد الموسم الحالي”.

وأضاف “اللحاق بتشيلسي سيكون أمرًا رائعًا وسيبرهن لإدارة النادي أن لديهم مدربًا قادرًا على تغيير اتجاه الفريق والاستفادة من المواهب في أولد ترافورد”.

وقال برباتوف، الذي فاز بلقب الدوري مرتين مع مانشستر يونايتد، إن سولشاير حصل على فرصته بعد أن قاد مولده إلى لقبين في النرويج في 2011 و2012.

وتابع “عدد قليل فقط من المدربين أُتيحت لهم فرصة بدء مسيرتهم التدريبية في نادٍ كبير. كان بيب غوارديولا وزين الدين زيدان يؤديان أدوارًا أقل في برشلونة وريال مدريد قبل أن يقودا الفريقين للانتصارات، لكن أولي نال هذه الفرصة من خلال عمله الجيد في النرويج والتدريب في يونايتد”.

“حتى إذا لم يتأهل (مانشستر يونايتد) لدوري أبطال أوروبا فيمكنه (سولشار)أن يصنع نجاحًا على أساس ما يقدمه اللاعبون داخل خارج الملعب. من حسن حظ أولي وجود مايك فيلان ومايكل كاريك إلى جانبه لأن ذلك يوفر عنصر التواصل والاستمرار مع اللاعبين”.

وبرز ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير كواحد من الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم لكن البلغاري برباتوف، الذي ترك توتنهام لينضم إلى مانشستر يونايتد، تمنى بقاء المدرب الأرجنتيني في توتنهام.

وقال: “انتقلت من توتنهام إلى مانشستر يونايتد، إنه الأمر ذاته بالنسبة للاعب أو المدرب، أنت تسأل نفسك هل سأخسر فرصتي؟

“لكن إذا تمعنت في الأمر بشكل واقعي حاليًا فسيبدو الموقف طريفًا لأن توتنهام يتفوق على مانشستر يونايتد بفارق 13 نقطة ويتقدم عليه في الترتيب”.

وأضاف “بالنسبة لي أريد أن يبقى سولشاير في مانشستر يونايتد وبوكيتينو في توتنهام، إنهما مدربان صاعدان وفي مركز جيد الآن”.