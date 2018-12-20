الاتحاد الإنجليزي يعاقب آرسنال وتوتنهام

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه عاقب آرسنال وتوتنهام هوتسبير بغرامة قيمتها الإجمالية 95 ألف جنيه إسترليني (120.051 دولارًا)؛ لعدم سيطرتهما على اللاعبين خلال مباراة قمة هذا الشهر في الدوري الممتاز.

وتسبب احتفال إيريك داير، لاعب وسط توتنهام، بتسجيل هدف خلال الخسارة 4/2 أمام آرسنال في الثاني من ديسمبر في بعض اللقطات السيئة، في ظل غضب بعض بدلاء آرسنال من اللاعب الإنجليزي الدولي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “تم تغريم آرسنال وتوتنهام 45 ألف جنيه إسترليني و50 ألف جنيه إسترليني على الترتيب، بعدما أقر الناديان بإخفاقهما في السيطرة على اللاعبين والتأكد من تصرفهم بطريقة لائقة”.

وسجل داير وهاري كين هدفي توتنهام، بينما أحرز بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين وهز ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا الشباك لينتصر آرسنال ويحسم القمة المثيرة.

وتعهد توتنهام بمنع أحد جماهيره من حضور مباريات، بعدما ألقى الموز باتجاه الغابوني أوباميانغ خلال تلك المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وفي وقت سابق اليوم، قال آرسنال إنه نجح في تحديد صورة أحد المشجعين ألقى قارورة مياه بلاستيكية على ديلي آلي مهاجم توتنهام، خلال لقاء الفريقين في دور الـ 8 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأربعاء.

وأضاف النادي أنه ينسق مع الشرطة للقبض على المشتبه به.

وأصابت القارورة مؤخرة رأس آلي قرب خط التماس بعد قليل من تسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الفوز 2/0 على ملعب آرسنال، يوم الأربعاء.