موعد مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول والقنوات الناقلة‎

يستضيف نادي ولفرهامبتون نظيره ليفربول غدًا الجمعة، على ملعب “مولينيو” في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

ويدخل ليفربول المباراة منتعشًا بالفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، جعلته يتربع على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة خلف الشياطين الحُمر أصحاب المركز السادس، بعد أن خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط.

موعد مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “مولينيو”.

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

من المقرر أن تذاع مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول عبر شاشة قناة (bein sports HD2).