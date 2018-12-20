ساديو ماني نجم ليفربول يقيم حفل زفافه في تونس الشهر المقبل (صورة)

كشف عضو المجلس البلدي لمحافظة سوسة التونسية، حسين جنيح، أن والد النجم السينغالي ساديو ماني قدم طلبًا رسميًا إلى رئيس البلدية؛ لتنظيم حفل زفاف ابنه بشابة تونسية.

وأضاف جنيح، في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، اليوم الخميس، أن حفل الزفاف سيقام يوم الخامس من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيشهد حضور العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والقدامى.

وتابع ذات المصدر، أنّ طلب ترخيص حفل الزفاف ممضي من وكيل أعمال اللاعب ساديو ماني، مشيرًا إلى أنه سيشهد حضور عدة شخصيات مرموقة على غرار الفرنسي بول بوجبا والإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية تونسية، أن نجم ليفربول البالغ من العمر 26 عامًا، على علاقة بشابة تونسية تعمل والدتها ضمن الطاقم الإداري للفريق الإنجليزي.

وكشف مصدر مطلع لـ”إرم نيوز”، أن خطيبة ساديو ماني تدعى ” مليسا “، وهي عارضة أزياء تقيم في إنجلترا.