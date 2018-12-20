بديل فيرمينو يصدم نادي ليفربول.. ويكشف وجهته في المستقبل القريب

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم مميز، في ظل تراجع المعدل التهديفي للبرازيلي روبرتو فيرمينو هذا الموسم.

وأحرز فيرمينو 6 أهداف فقط في 24 مباراة شارك فيها مع الريدز، خلال مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب بعض التقارير الإنجليزية، فإن ليفربول دخل في مفاوضات مع تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأحرز فيرنر 10 أهداف لفريقه في الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا، هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين عن باكو ألكاسير مهاجم بروسيا دورتموند، ولوكا جوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

ونجح ليفربول بضم الغيني نابي كيتا من نادي لايبزيغ مطلع الموسم الجاري، وهو ما شجّع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على اللجوء لموهبة جديدة في صفوف صاحب المركز الرابع بالبوندسليغا لتدعيم صفوف الريدز.

ولكن فيرنر أكد أنه لا يرغب حاليًا في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقال فيرنر، البالغ من العمر 22 عامًا:”نعم، اللعب في البريميرليغ بمثابة الحلم بالنسبة لي، ولكنني أشعر بالراحة حاليًا في لايبزيغ”.

وكشف فيرنر أنه يريد البقاء في الدوري الألماني لفترة أطول، وقال إنه يرغب في اللعب لنادي بايرن ميونخ قبل أن يرحل للاحتراف خارج ألمانيا.

وعن زميله السابق في لايبزيغ نابي كيتا، المنتقل إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، قال فيرنر:”أريد أن أكون صريحًا، كيتا لم يصل إلى مستوى اللاعبين العالميين عندما كان معنا، وربما يحقق ذلك خلال تواجده في ليفربول”.