شاهد رد فعل آلي نجم توتنهام بعد قذفه بزجاجة في رأسه من جماهير آرسنال (فيديو)

قذفت جماهير آرسنال الدولي الإنجليزي دايلي آلي نجم فريق توتنهام بزجاجة في أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في ملعب الإمارات خلال لقاء ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وردَّ النجم الإنجليزي على جماهير آرسنال بتذكيرهم بنتيجة اللقاء 2-0 عبر رفع أصبعين من يد وإشارة صفر باليد الأخرى.

وأصابت زجاجة البلاستيك رأس اللاعب، إذ علَّق قائلًا: :”حادث الزجاجة جعل الهدف والفوز أجمل”.

وطالب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام فريق آرسنال بمعاقبة المشجع قائلًا: “من حسن الحظ أنها لم تكن مشكلة كبيرة، كان من الممكن أن تكون كذلك، أطالب أرسنال بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المشجع على فعلته”.

وفاز توتنهام في ديربي لندن على آرسنال 2-0 وثمَّة ديربي آخر عندما يلتقي تشيلسي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بينما يجمع نصف النهائي الثاني مانشستر سيتي و بيرتن ألبيون أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي”.

Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible???? pic.twitter.com/ysyJjWaPdK

— ???? (@CAFC123123) December 19, 2018