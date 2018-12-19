توتنهام يُقصي آرسنال من كأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على أرض المدفعجية (فيديو)

أكمل توتنهام وتشيلسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوز الأول على مضيفه أرسنال 2 – 0 والثاني على بورنموث 1 – 0 اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

ولقّن توتنهام جاره ومنافسه العنيد أرسنال درسًا قاسيًا وتغلب عليه اليوم في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن بهدفين سجلهما الكوري الجنوبي هيونج مين سون وديلي آلي في الدقيقتين 20 و59 .

وأطاح توتنهام بجاره من المسابقة وتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة ليلحق بفريقي مانشستر سيتي حامل اللقب وبيرتن ألبيون مفاجأة هذه النسخة من البطولة.

كما لحق تشيلسي بركب المتأهلين للمربع الذهبي بالفوز على بورنموث بهدف نظيف سجله البلجيكي إيدن هازارد في الدقيقة 84 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.