تشيلسي يتفوق على آرسنال ومانشستر سيتي في سباق إيسكو

سبق تشيلسي منافسيه المحليين آرسنال ومانشستر سيتي في السباق على ضم إيسكو لاعب وسط إسبانيا وريال مدريد الذي يعاني من الغياب عن المباريات في ظل قيادة سانتياغو سولاري.

وسيقدم النادي اللندني، وفقًا لصحيفة “صن” البريطانية عرضًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني يوم الأربعاء ويأمل في التوصل لاتفاق سريع بشأن الشروط الشخصية للدولي الإسباني الذي سيحصل على نحو 250 ألف إسترليني أسبوعيًا.

علاوة على ذلك ، فإن الرسوم الإضافية للتوقيع هي أيضًا جزء من الصفقة التي ستصل إلى أربع سنوات ونصف السنة، في ظل رغبة صانع لعب ريال مدريد في الرحيل إلى ستامفورد بريدج في يناير/كانون الثاني المقبل مع عدم تقديم آرسنال عرضًا كبيرًا، فيما يفضّل السيتي ضم اللاعب في الصيف.

لكن إيسكو (26 عامًا) يمثل فائضًا عن حاجة سولاري وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز لا يمانع في بيعه خاصة وأنه خاض 11 مباراة فقط في الدوري المحلي، وتعرّض لصيحات استهجان من الجماهير خلال الخسارة بثلاثية نظيفة في سانتياغو برنابيو أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وهناك شعور بأنه زائد الوزن ولا يصلح بما فيه الكفاية للمشاركة مع الفريق الملكي، لكن ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي طلب اللاعب وبناء على ذلك بدأت المديرة الرياضية مارينا غرانوفسكايا المفاوضات بشأن جمع إيسكو وإيدن هازارد في تشكيلة واحدة.

واستخدم ساري لاعبه هازارد في مركز المهاجم غير الصريح ويرى أن إيسكو مناسب للغاية للعب دور هازارد في وسط الملعب عند انتقال الدولي البلجيكي للهجوم.

وستتحرك المفاوضات بسرعة، وقد ينضم إيسكو إلى تشيلسي في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي يتطلّع فيه إلى تحد جاد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يمكن إغفال إعجاب بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي بإيسكو، لكنه ليس على استعداد للتفاوض مع اللاعب في يناير وهذا عكس رغبة إيسكو.