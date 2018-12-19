بعد تعيين سولشاير خلفًا لمورينيو.. 5 لاعبين ينتظرون “قبلة الحياة” في مانشستر يونايتد

نزل قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أمس الثلاثاء، بردًا وسلامًا على عشاق المانيو، في ظل التراجع الرهيب في نتائج بطل إنجلترا السابق.

وابتعد مانشستر يونايتد تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليغ، هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول، كما أنه بعيد بـ11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح مانشستر يونايتد مادة خصبة للإعلام الإنجليزي والأوروبي، على حد سواء، في ظل تصاعد الخلافات والأزمات بين مورينيو وعدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، ما دفع إدارة المانيو في نهاية المطاف لاتخاذ القرار الصعب، من أجل تصحيح المسار، رغم تكلفته المادية الكبيرة، والتي تصل إلى 24 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان عن تعيين نجمه السابق مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.

من جانبها، رصدت صحيفة “مترو” البريطانية، أبرز 5 لاعبين مستفيدين من قرار إدارة مانشستر يونايتد برحيل مورينيو، وذلك في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء.

بول بوغبا

وصلت العلاقة بين مورينيو وبوغبا إلى طريق مسدود، بعد سلسلة من الخلافات بين الطرفين، ووصف مورينيو للاعبه الفرنسي الدولي بأنه “فيروس”.

وظل بوغبا حبيس مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة للمانيو، والتي كان آخرها لقاء ليفربول، الذي خسره مانشستر يونايتد 1-3 على ملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، وكان أحد الأسباب المباشرة لإقالة مورينيو.

أليكسيس سانشيز

انضم الدولي التشيلي سانشيز إلى مانشستر يونايتد من آرسنال، في يناير 2018، وسط توقعات كبيرة بتألق اللاعب في أولد ترافورد، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

وتراجع أداء سانشيز كثيرًا، وظهر بقميص المانيو في 30 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف فقط، رغم أنه يحصل على راتب أسبوعي كبير يبلغ 391 ألف جنيه إسترليني.

وتنتظر جماهير مانشستر يونايتد تعافي سانشيز من الإصابة؛ كي يعود في أجواء مختلفة بعد رحيل مورينيو، ويظهر وجهه الحقيقي.

ماركوس راشفورد

رغم أن راشفورد هو أكثر اللاعبين مشاركة في حقبة مورينيو، حيث لعب 125 مباراة من إجمالي 144 مباراة، إلا أن هناك شعورًا بأن معدل تطور اللاعب الشاب تباطأ كثيرًا في وجود البرتغالي.

وأحرز راشفورد 28 هدفًا في الـ128 مباراة التي شارك فيها، وهو معدل ضعيف للغاية.

إيريك بايلي

انضم الإيفواري الدولي إيريك بايلي من فياريال الإسباني إلى مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن أخطاءه الكارثية تسببت في إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق، ولم يلعب أساسيًا في الفترة الأخيرة إلا في مباراة ليفربول السابقة، بعد أن أصيب كريس سمولينج أثناء الإحماء.

فريد

انضم البرازيلي فريد إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري من شاختار دونتسيك الأوكراني، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، ولم يشارك سوى في 8 مباريات.

وبدأ فريد أساسيًا في أول 3 مباريات في الدوري، ولكنه غاب لفترة طويلة، ولم يشارك سوى في 3 مباريات أخرى، وكانت آخر مرة يشارك فيها كلاعب أساسي أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي، وينتظر بفارغ الصبر الحصول على فرصته كاملة بعد رحيل مورينيو.