مانشستر يونايتد يعلن رسميًّا تفاصيل تعيين غونار سولشاير مدربًا للفريق

قال مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، إن مهاجمه السابق أولي غونار سولشاير سيعود لاستاد أولد ترافورد كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأقال يونايتد المدرب جوزيه مورينيو، أمس الثلاثاء، بعد أسوأ بداية ليونايتد صاحب المركز السادس لموسم في 28 عامًا.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد خلاله تعيين المدرب النرويجي خلفًا لمورينيو بصفة مؤقتة.

وأكد النادي أن سولشاير سيبدأ مهمته على الفور، وسيظل مع الفريق لحين توصل الشياطين الحمر لاتفاق مع مدرب يتولى المهمة بعقد دائم.

أوله غونار سولشار المدير الفني الجديد لمانشستر #يونايتد حتى نهاية موسم 2019/18. pic.twitter.com/82YwuG8hl8 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 19, 2018

ولعب أولي غونار سولشاير لصالح مانشستر يونايتد بين عامي 1996 و2007، ليسجل معه 126 هدفًا خلال 366 مباراة.

وبدأ سولشاير مسيرته التدريبية داخل مانشستر يونايتد، بعدما تولى تدريب الفريق الرديف للشياطين الحمر، قبل أن يتم تعيينه مدربًا لنادي مولدي النرويجي.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي: “مانشستر يونايتد في قلبي، ومن الرائع العودة إلى هذا المنصب، أتطلع إلى العمل مع الفريق الموهوب الذي لدينا، والجهاز الفني وكل من في النادي”.

فيما قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر: “أولي أسطورة في النادي ويتمتع بخبرة كبيرة، سواء في الملعب أو في عالم التدريب، تاريخه في مانشستر يونايتد يعني أنه يعيش ويتنفس الثقافة هنا، ويسعد الجميع في النادي أن يعيدوه لمنصبه الحالي. نحن واثقون من أنه برفقه جهازه الفني سيوحدون اللاعبين والجماهير، ونحن نتجه نحو النصف الثاني من الموسم”.

وسيحتفظ النادي بالثنائي مايكل كاريك وكيران مكينا، اللذين كانا ضمن الجهاز الفني لمورينيو، للعمل تحت قيادة سولشاير الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي مع يونايتد بالإضافة للقب دوري الأبطال في 1999.

ويلتقي يونايتد مع كارديف فريق سولشاير السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، وسيدخل المدرب النرويجي في مواجهة ضد النادي الذي قاده لتسعة أشهر في 2014 هبط خلالها للدرجة الثانية.

وبعد الهزيمة أمام ليفربول، متصدر الدوري، يتأخر يونايتد بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي بعد 17 مباراة كما يبتعد بفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.