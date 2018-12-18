ركلات الجزاء تبتسم لمانشستر سيتي على حساب ليستر في كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كما تأهل فريق بيرتن ألبيون إلى نصف النهائي بالتغلب على ميدلسبره بهدف نظيف في افتتاح مباريات ربع النهائي للبطولة المحلية.