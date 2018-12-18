ركلات الجزاء تبتسم لمانشستر سيتي على حساب ليستر في كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تأهل فريق مانشستر سيتي، بصعوبة كبيرة إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بتغلبه على منافسه ليستر سيتي بضربات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.
وعاد ليستر بهدف التعادل عبر مارك ألبرايتون في الدقيقة 73 من زمن المباراة.
ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح والتي تنتهي بتأهل مانشستر سيتي.
كما تأهل فريق بيرتن ألبيون إلى نصف النهائي بالتغلب على ميدلسبره بهدف نظيف في افتتاح مباريات ربع النهائي للبطولة المحلية.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، جاك هيسكيث في الدقيقة 48 من زمن المباراة.