الاتحاد الإنجليزي يجري تعديلًا مهمًا على مباريات كأس الاتحاد هذا الموسم

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك مباريات إعادة، اعتبارًا من الدور الخامس لكأس الاتحاد هذا الموسم.

وكان من المخطط في البداية تنفيذ هذا الأمر اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن هذه الخطوة ستساعد على تخفيف جدول المباريات المزدحم، حيث تشارك ستة أندية من الدوري الممتاز في أدوار خروج المغلوب في بطولتي أوروبا، إضافة إلى جولات منتصف الأسبوع في الدوري الممتاز في أواخر فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وأوضح الاتحاد: “سيقام الدور الخامس هذا الموسم في موعده الأصلي في مطلع الأسبوع الذي يبدأ 16 و17 فبراير، على أن يتغير الموعد إلى منتصف الأسبوع في موسم 2019-2020 ولن تكون هناك إعادة”.

وتابع: “اعتبارًا من الموسم الجاري وما يليه ستقام مباريات الدور الخامس وتنتهي في اليوم ذاته، مع اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح إذا لزم الأمر”.

ورغم أن إعادة المباريات ستبقى سارية في الدورين الثالث والرابع، يقول البعض إن هذه الخطوة تعكس تراجعًا جديدًا لأهمية أقدم مسابقة محلية للأندية في العالم.

وفي السابق كانت الأندية الصغيرة تستفيد ماليًا عندما تتعادل مع أندية كبرى وتخوض مباريات إعادة.