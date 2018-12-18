هل قصد بوغبا بهذه الصورة السخرية من إقالة جوزيه مورينيو؟

في رد فعل سريع على قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نشر اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا صورة على موقع “إنستغرام”، إلا أنه حذفها بعد فترة قصيرة.

ووضع بوغبا صورة له يبدو من خلالها أنه يسخر من مورينيو بعد إقالته، وطلب من متابعيه على إنستغرام أن يعلقوا على هذه الصورة.

ولم يمر وقت طويل، حتى قام بوغبا بحذف الصورة والتعليق؛ وذلك بعد أن قام العديد من متابعيه على إنستغرام بشنّ هجوم حاد عليه.

وقال أحد متابعي بوغبا على “إنستغرام”: “لا أكاد أصدق ذلك.. هذا أسلوب همجي، أن تنشر تلك الصورة بعد إقالة مورينيو”.

وأضاف مشجع آخر: “يبدو أن هذه صورة تُعرب من خلالها عن سعادتك بعد إقالة مورينيو”.

وكانت العلاقة بين مورينيو وبوغبا قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد سلسلة من الأزمات بين المدرب واللاعب.

وفتح مورينيو النار على بوغبا بعد مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال مورينيو لبوغبا في غرفة خلع الملابس: “أنت فيروس داخل الفريق”، في الوقت الذي لم يصمت فيه اللاعب الفرنسي، واتهم المدرب بأنه يكره المخلصين من حوله، ولا يحترم اللاعبين وأنصار الفريق.