الاتحاد الأوروبي يُحقق في إطلاق جمهور تشيلسي هتافات معادية للسامية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح تحقيق بشأن مزاعم عن إطلاق جمهور تشيلسي هتافات معادية للسامية، خلال مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي أمام فيدي المجري في بودابست، الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير وسائل إعلام بريطانية بأن بعض مشجعي تشيلسي رددوا هتافات استهدفت برشلونة وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، أعقبتها ألفاظ معادية للسامية في التعادل 2-2 في المجر، في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال النادي: إن أي مشجع سيثبت تورطه في أعمال عنصرية سيواجه أقوى عقاب ممكن.

ورد الاتحاد في بيان: “أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، عن تكليف مراقب من لجنة القيم والانضباط بالتحقيق في وقائع عنصرية مزعومة حدثت خلال مواجهة فيدي وتشيلسي بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي”.

وأوضح البيان أن النتائج ستعلن بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني.

وتثير حوادث العنصرية جدلًا كبيرًا في مجال الرياضة منذ فترة طويلة، وتزايدت جهود القضاء عليها بين المشجعين وداخل المنظمات الرياضية على جميع المستويات.

وتورط بعض مشجعي تشيلسي في عدد من هذه الأحداث في الآونة الأخيرة.

ففي وقت سابق هذا الشهر، تم حرمان أربعة مشجعين من حضور مباريات الفريق لحين انتهاء تحقيقات الشرطة، عقب مزاعم بتوجيه إهانات عنصرية ضد رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعدها استجوبت شرطة المواصلات ثلاثة أشخاص عقب تقارير عن صدور هتافات معادية للسامية في قطار، عقب مباراة برايتون اند هوف البيون وتشيلسي في الدوري، الأحد الماضي.