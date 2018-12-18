مايكل كاريك يقود مانشستر يونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو “بشكل مؤقت”

قالت قناة سكاي سبورتس البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد قرر إسناد تدريبات الفريق لمايكل كاريك لاعب الفريق السابق ومساعد جوزيه مورينيو، لحين التعاقد مع مدرب يقود الفريق لنهاية العام.

وبحسب بيان النادي الإنجليزي فإن يونايتد سيتعاقد مع مدرب مؤقت لنهاية العام، ثم مدرب دائم يقود الفريق لفترة طويلة.

وأعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه جوزيه مورينيو بأثر فوري بعد بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت بداية يونايتد هي الأسوأ له في الدوري في 28 عامًا وخسر 3-1 أمام غريمه التقليدي ليفربول يوم الأحد، في آخر مباريات مورينيو في قيادة النادي.

وقال يونايتد في بيان “يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري”.

وأضاف “يود النادي أن يشكر جوزيه على العمل الذي قام به خلال فترته في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل”.

وتابع “سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، بينما يقوم النادي بعملية شاملة للتعاقد مع مدرب جديد على أساس دائم”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

وفاز مورينيو بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسم 2016-2017 قبل أن يقود الفريق لاحتلال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.