“البوكسينغ داي” يحدد مصير مورينيو مع مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية أن مصير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مرهون بنتائج الفريق في اللقاءات الأربعة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تسمى ” البوكسينغ داي “.

وسيلعب مانشستر يونايتد أربعة لقاءات في 13 يومًا فقط، لكنه من حسن حظه أنها لقاءات سهلة على الورق وهو ما يصعب من مهمته في البقاء في حال تعثر الفريق مجددًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ26 نقطة بعد 17 جولة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا و19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

ويلاقي مانشستر يونايتد فرق كارديف سيتي وهديرسفيلد وبورتموت ونيوكاسل في الجولات 18 و19 و20 و21 ويحتاج لجمع 12 نقطة كاملة للحفاظ على منصبه.

ولن يلعب الفريق لقاءات كأس رابطة الأندية المحترفة الذي خرج منها من الدور الثالث والتي يجرى دور الربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنه سيواجه مع بداية السنة فريق ريدينغ في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ويحتاج للتأهل أيضًا للدور الـ 64.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن غرفة الملابس انقلبت ضد المدرب، كما أن الروح المعنوية للفريق منخفضة جدًّا وهو ما دفع الإدارة لمناقشة وضع المدرب البرتغالي.

ولا تمانع الإدارة حسب الصحيفة البريطانية في دفع مبلغ كبير للمدرب البرتغالي يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني راتب سنة وقد يصل لـ22 مليون يورو لكون الفريق لازال في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لكنه قد يفقد حظوظه في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى.