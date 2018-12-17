الشرطة تحقق في مزاعم بشأن هتافات معادية للسامية عقب مباراة برايتون ضد تشيلسي

تم سؤال 3 أشخاص من قبل شرطة المواصلات عقب تقارير عن صدور هتافات معادية للسامية في قطار، بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بين برايتون وتشيلسي، الأحد.

وجاءت الواقعة عقب ترحيب بروس بوك، رئيس نادي تشيلسي، بالجماهير قبل اللقاء الذي أقيم على استاد إمكس، في محاولة لرسم صورة إيجابية بعد مزاعم بصدور هتافات معادية للسامية في مباراة فيدي المجري في الدوري الأوروبي.

وجاء ذلك أيضًا عقب إيقاف تشيلسي 4 مشجعين انتظارًا لتحقيقات الشرطة، بعد مزاعم عن إساءات عنصرية تعرض لها رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي على استاد ستامفورد بريدج في وقت سابق هذا الشهر.

وقال بيان لشرطة المواصلات البريطانية، الإثنين: “تلقى الضباط تقارير عن صدور هتافات معادية للسامية على متن قطار.. حوالي الساعة 4 ظهرًا”.

“حضر ممثلون عن شرطة المواصلات البريطانية ووجه الضباط أسئلة لـ 3 أشخاص، لكن وحتى هذه اللحظة لم يتقدم أي أحد بشكوى”.

وطالب البيان الشهود بالإدلاء بشهاداتهم.

ولم يتم الوصول لمسؤولي تشيلسي وبرايتون على الفور للحصول على تعليق.

وعقب الواقعة التي حدثت في بودابست، يوم الخميس الماضي، أعلن تشيلسي في بيان: “معاداة السامية وأي نوع آخر من الكراهية الدينية أو المتعلقة بالعرق أمر بغيض بالنسبة لهذا النادي والأغلبية الساحقة من جماهيره”.

“قلنا ذلك بصوت عالٍ وواضح في العديد من المناسبات، من قبل مالك النادي ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين”.

“جميع الأشخاص الذين لا يمكنهم استجماع قواهم العقلية لفهم هذه الرسالة البسيطة، أو ثبت تورط أي منهم في استخدام كلمات أو ارتكاب أفعال معادية للسامية، أو تحض على العنصرية، سيتم اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضدهم من قبل النادي”.