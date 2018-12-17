محمد صلاح ضمن القائمة.. تعرف على التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي بنهاية 2018

بعد مرور 17 أسبوعًا على مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كشف موقع sportskeeda قائمة أفضل 11 لاعبًا في المسابقة خلال عام 2018.

ويتصدر ليفربول البريميرليغ حتى الآن، برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي.

ويتربع المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول على قمة هدافي البريميرليغ برصيد 10 أهداف، ويتساوى معه الغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال، ويليهما رحيم ستيرلينغ لاعب السيتي، وهاري كين نجم توتنهام برصيد 9 أهداف.

ووفقًا لموقع sportskeeda، فقد تم اختيار الـ11 لاعبًا وفقًا للإحصاءات والأرقام لكل لاعب، وأدائهم خلال الموسم الجاري، 2018 – 2019.

وجاء التشكيل كالتالي..

أليسون بيكر ( ليفربول )، إيمريك لابورت ( مانشستر سيتي )، فيرجيل فان دايك ( ليفربول )، ديفيد لويز ( تشيلسي )، ديفيد سيلفا – فرناندينو ورحيم ستيرلينغ ( مانشستر سيتي )، لوكاس توريرا ( أرسنال )، ريان فريزر ( بورنموث )، محمد صلاح ( ليفربول )، وإدين هازارد ( تشيلسي ).

وبحسب الموقع، فقد خلت القائمة من نجوم بارزين في البريميرليغ، وعلى رأسهم برناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو وليروس ساني لاعبي مانشستر سيتي، وأوباميانغ لاعب أرسنال، وألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وروي باتريشيو لاعب ولفر هامبتون.